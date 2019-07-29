Для боротьби з російською пропагандою в Україні створять всесвітній російськомовний канал.

В Україні з’явиться всесвітній російськомовний канал – для посилення позицій в інформаційній боротьбі з країною-агресором.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив, що такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян в РФ.

– У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення в усьому світі, – уточнив він.

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За його словами, президент Володимир Зеленський хоче, щоб це був державний канал, але вони зараз домовляються з приватними каналами про передачу прав на використання їх контенту.

До слова, раніше відомий американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що створення в Україні державного інституту російської мови допоможе в боротьбі з політикою Володимира Путіна.