PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Путіна проблеми – Україна створює всесвітній російськомовний канал

Для боротьби з російською пропагандою в Україні створять всесвітній російськомовний канал.

У Путіна проблеми – Україна створює всесвітній російськомовний канал

В Україні з’явиться всесвітній російськомовний канал – для посилення позицій в інформаційній боротьбі з країною-агресором.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив, що такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян в РФ.

– У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення в усьому світі, – уточнив він.

Читайте: Мовне питання в Україні: чи загрожує російська і яка ситуація з мовами у світі

За його словами, президент Володимир Зеленський хоче, щоб це був державний канал, але вони зараз домовляються з приватними каналами про передачу прав на використання їх контенту.

До слова, раніше відомий американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що створення в Україні державного інституту російської мови допоможе в боротьбі з політикою Володимира Путіна.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна отримала надзвичайний шанс змінити ситуацію – The Washington Post
Що відомо про радника президента Володимира Бородянського
В Офісі президента розповіли про щільний графік Зеленського
Зеленський призначив Бородянського позаштатним радником
Спецназ затримав патрульних за зупинку авто генерала: Зеленський звернувся до ДБР і МВС
Скрізь охорона: Зеленський з Богданом відпочили на пляжі в Одесі
Волкер: Підготовка до зустрічі Зеленського і Трампа вже йде
Відразу знайшли спільну мову – посол США про розмову Зеленського і Трампа
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка