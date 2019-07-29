29 липня в Україні відзначають День Сил спецоперацій ЗСУ, який встановлено для розвитку національних військових традицій.

Указ про створення свята підписав 26 липня 2016 року п’ятий президент України Петро Порошенко.

Також в цей день він підписав Закон про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій ЗСУ, тим самим завершивши процес їхнього створення.

Сили спеціальних операцій – окремий вид Збройних сил, який складається з добре навчених та мотивованих військових. Вони здатні організовувати диверсії в тилу ворога та на окупованих територіях, а також звільняти чи захоплювати важливих заручників.

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20 листопада 2017 року гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ затвердили гасло Святослава Хороброго — Іду на ви!, а також обрано нову символіку.

Крім того, у дію була введена і відзнака командувача Сил спеціальних операцій Іду на Ви. Першу відзнаку командувача ССО отримав Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук, який добре відомий у Силах спецоперацій.

3 березня президент Петро Порошенко затвердив Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

З моменту створення Сил спеціальних операцій вони брали участь у війні на Донбасі, за час якої загинули 70 бійців ССО, а також військових навчаннях Flaming Sword 2017 у Литві.

Підрозділ Сил спеціальних операцій також пройшов сертифікацію Special Operation Task Group і в 2020 році проводитиме бойове чергування у складі одного з підрозділів НАТО.

Крім того, ССО планують повністю відмовитися від радянського озброєння до 2025 року.

На початок 2019 року 294 бійці ССО отримали державні нагороди, а четверо – звання Герой України.

До слова, президенту Володимиру Зеленському презентували мобільні житлові модулі для українських військових.

Фото: ССО