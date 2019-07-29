PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна відзначає День Сил спеціальних операцій

29 липня в Україні відзначають День Сил спецоперацій ЗСУ, який встановлено для розвитку національних військових традицій.

Сили спеціальних операція

Указ про створення свята підписав 26 липня 2016 року п’ятий президент України Петро Порошенко.

Також в цей день він підписав Закон про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій ЗСУ, тим самим завершивши процес їхнього створення.

Сили спеціальних операцій – окремий вид Збройних сил, який складається з добре навчених та мотивованих військових. Вони здатні організовувати диверсії в тилу ворога та на окупованих територіях, а також звільняти чи захоплювати важливих заручників.

Читайте: Половину бюджету ЗСУ потрібно направляти на розвиток війська – Хомчак

20 листопада 2017 року гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ затвердили гасло Святослава Хороброго — Іду на ви!, а також обрано нову символіку.

Крім того, у дію була введена і відзнака командувача Сил спеціальних операцій Іду на Ви. Першу відзнаку командувача ССО отримав Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук, який добре відомий у Силах спецоперацій.

3 березня президент Петро Порошенко затвердив Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

З моменту створення Сил спеціальних операцій вони брали участь у війні на Донбасі, за час якої загинули 70 бійців ССО, а також військових навчаннях Flaming Sword 2017 у Литві.

Підрозділ Сил спеціальних операцій також пройшов сертифікацію Special Operation Task Group і в 2020 році проводитиме бойове чергування у складі одного з підрозділів НАТО.

Крім того, ССО планують повністю відмовитися від радянського озброєння до 2025 року.

На початок 2019 року 294 бійці ССО отримали державні нагороди, а четверо – звання Герой України.

До слова, президенту Володимиру Зеленському презентували мобільні житлові модулі для українських військових.

Фото: ССО

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Збільшено дальність ураження: ЗСУ випробували модифіковану Вільху
З душем, туалетом і кондиціонером: нові мобільні житлові модулі для ЗСУ
Як десантники оцінили нову техніку
#BottleCapChallenge: ЗСУ показали майстер-клас із зеніткою
Завершення Sea Breeze: українські та американські морпіхи відбили останню навчальну атаку
Зачистити населений пункт від противника: на Рівненщині тривають спільні навчання з НАТО
Захист від мін та фугасів. Україна запустила виробництво системи Оберіг-С
Половину бюджету ЗСУ потрібно направляти на розвиток війська – Хомчак
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка