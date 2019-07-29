У Київському районному суді Одеси нацгвардієць вистрілив собі у голову. Поліція запевняє, що це сталося випадково.

29 липня вранці у Київському районному суді Одеси трапилася надзвичайна подія.

Військовослужбовець 34 окремого конвойного батальйону Нацгвардії України отримав важке вогнепальне поранення.

Його госпіталізували в одну з клінік Малиновського району Одеси, він уродженець Тернополя.

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Правоохоронці повідомили, що військовослужбовець поранив сам себе. Попередня версія того, що сталося – необережне поводження зі зброєю.

До речі, у кафе на вулиці Лютеранській у Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.