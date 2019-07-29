Як правильно обрати хороший кавун на ринку та в магазині? На що варто звернути увагу та як відстояти свої права, якщо ви купили неякісний кавун, розкажуть Факти ICTV.

Отруєння кавунами – один із головних страхів українців наприкінці літа. Виявляється, всіма улюблена й така довгоочікувана ягода цілком може відправити вас на лікарняне ліжко. І все через велику кількість нітратів.

Чим небезпечні нітрати

Нітрати – це солі азотної кислоти, що присутні у всіх живих організмах, овочах і фруктах. Саме азот необхідний для їх росту та розвитку.

Запитаєте, чому їх так бояться? Відповідь проста. Самі по собі нітрати не страшні, небезпечна їх висока концентрація.

Читайте: Їжа з супермаркету: як обрати, щоб не отруїтися

Потрапляючи в організм людини, нітрати перетворюються в нітрити – більш токсичні речовини, що порушують кровообіг, а також доставку поживних речовин тканинам і органам.

За певних умов із нітритів утворюються канцерогенні речовини, що сприяють розвитку ракових пухлин.

Визначити наявність нітратів на око складно. А продавці в один голос переконуватимуть у тому, що продукція пройшла необхідні перевірки та абсолютно нешкідлива.

Самостійно перевірити кавун на нітрати можна за допомогою спеціальних тестерів. Щоправда задоволення недешеве – ціна стартує від 2 тис. грн.

Кавуни з документами?

По суті у нас є три основних місця для продажу кавунів – стихійна торгівля, ринки й магазини. Тільки от за якістю товару там стежать по-різному.

– На кожному ринку є спеціальна лабораторія. Перш ніж товар надійде у продаж, його перевіряють. Якщо кавуни відповідають нормам, їх пропускають на реалізацію. Якщо ні – партія загортається, – пояснює виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

Якщо є якісь сумніви й товар потрібно продати, його пускають на стихійні ринки – там перевірок немає.

Виходить, що купуючи товар у місцях стихійної торгівлі, ви ризикуєте власним здоров’ям.

Кожен покупець має повне право вимагати у продавця документи на товар і чек про оплату послуг його обстеження.

Ці документи повинні бути на кожен день торгівлі.

Ідеальний кавун – який він

Солодкий і соковитий, скажете ви, і точно будете праві. Щоправда обрати такий кавун, бачачи перед собою тільки “зелену кулю”, досить складно.

Фахівці сходяться на думці, що хороший кавун повинен бути великим, але не величезним.

Дрібний, швидше за все, ще не дозрів, тоді як величезний вже встигли нашпигувати нітратами.

Ознаками хорошої ягоди вважають максимально контрастні смуги, тверду та блискучу шкірку, а також жовту пляму на боці.

До речі, розмір цієї плями також важливий. Для дрібного сорту кавуна допустимий розмір у межах 5 см, тоді як для великого – 10 см.

Занадто велика пляма свідчить про нестачу світла, а білий колір – про несприятливі умови при дозріванні.

У міру жовтий і сухий (у жодному разі не пересушений) хвостик свідчить про зрілість плода.

У крайньому випадку ніщо не заважає перевірити кавун методом із мультфільму Ну постривай!: постукайте по ньому, а потім спробуйте стиснути.

М’який і стиглий кавун видаватиме дзвінкий звук, буде “пружинити” під ударом і злегка потріскуватиме при стисненні.

Права покупця

До речі, нарізаний кавун краще не купувати. Через недотримання елементарних санітарних норм така покупка може обернутися небезпекою.

Кавуни розрізають і часто зберігають без холодильника, обертаючи одноразовою плівкою.

– Якщо він (Кавун. – Ред.) без холодильника, краще відмовитися від покупки. Або попросити, щоб на ваших очах помили кавун і ніж, а потім розрізали. Зверніть увагу на воду – вона повинна бути чистою, інакше можна отруїтися. При цьому в разі недуги щось довести буде складно, – розповідає Несміянов.

Перевіряємо кавун вдома

Перевірити кавун на наявність нітратів можна в лабораторії, проте існує чимало народних методів, що дозволяють зробити це в домашніх умовах.

Наприклад, якщо опустити кавун у воду, то якісний плід спливе, тоді як “нітратний” моментально піде на дно.

Виявили у м’якоті кавуна білі та жовті прожилки? Будьте обережні – ягода з нітратами.

Якщо досі сумніваєтеся, відріжте та розкришіть невеликий шматочок м’якоті у воду, залишивши її на 15 хвилин.

Від безпечного кавуна вода злегка помутніє і стане блідо-рожевою. Яскраво-рожевий або червоний колір із домішками фіолетового “кричить” про те, що продукт краще не вживати.

Окей, цей кавун поганий. Що робити?

Виявляється, повернути зелений кавун у супермаркет абсолютно реально. Відповідно до закону Про захист прав споживачів, неякісний товар підлягає поверненню.

– Ви як споживач говорите про те, що товар неякісний – і все. Закон на вашому боці. Вам не можуть продати неякісний товар. Зазвичай магазини не сперечаються. Якщо візуально видно, що товар зіпсований або зелений, то вам повернуть гроші, – стверджує Несміянов.

Продавець відмовляється повертати гроші

Якщо продавець відмовляється повертати гроші за товар, ви можете скласти письмову претензію на ім’я юрособи або підприємця, якому належить торгова точка.

Потім зверніться у Держпродпотребслужбу. Якщо там ви отримали необгрунтовану, на вашу думку, відмову, можете йти до суду.

До слова, в Києві працює цілодобова гаряча лінія із питань захисту прав споживачів. Скаржитися на неякісний товар або послуги можна за телефоном 15-51.

Факти ICTV також розповідали про те, як отримати компенсацію за неякісні продукти.