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ГПУ викликала суддів Окружного адмінсуду для вручення підозр

Чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва вислали повістки на 2 серпня для вручення підозр.

ГПУ викликала суддів Окружного адмінсуду для вручення підозр

Четверо суддів Окружного адміністративного суду Києва викликаються в Генпрокуратуру 2 серпня для вручення підозр.

Читайте: Можеш починати ху***ти – НАБУ опублікувала розмови суддів ОАСК

– Заступник генпрокурора заслухав матеріали справи. Повістки 4 суддям на п’ятницю 02.08 для вручення підозр – вислані, – заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, що 26 липня співробітники НАБУ і Генпрокуратури прийшли з обшуками до Окружного адміністративного суду Києва.

Фото: Dreamstime

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