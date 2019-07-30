Злива затопила центр Одеси, а селище Котовського засипала піщана буря.

30 липня в Одесі вирувала негода. Там пройшла злива з грозою і градом. Затопило Митну площу та вулицю Приморську. На історичній частині міста утворилися річки.

Це призвело до проблем із громадським транспортом.

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А селище Котовського накрила піщана буря. За словами очевидців, пил стояв стовпом та доходив по висоті до верхніх поверхів будівель.











Град і піщана буря: в Одесі вирував погодний армагеддон / 3 фотографии

До речі, в Одесі морська вода на одному із міських пляжів не відповідає гігієнічним вимогам.

Джерело: grad.ua; Українська Служба Інформації.