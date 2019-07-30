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Кабмін не зможе розглянути звільнення Кличка в середу – причина

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман перебуває у відпустці, тому чергового засідання Кабінету міністрів цього тижня не буде.

Володимир Гройсман

Прес-секретар глави уряду Василь Рябчук повідомив, що прем‘єр-міністр Володимир Гройсман перебуває в офіційній відпустці.

Традиційно засідання уряду відбуваються в середу.

Читайте: Офіс президента просить Кабмін звільнити Кличка

На черговому засіданні Кабінету міністрів мали розглянути питання звільнення Володимира Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Раніше Факти ICTV писали, що вибори мера в Києві відбудуться 25 жовтня в 2020 році.

Джерело: Укрінформ

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