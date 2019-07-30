У державному реєстрі добре відомих знаків знака Корвалол Corvalolum немає в принципі.
Про це заявив експерт з питань захисту інтелектуальної власності, коментуючи судовий спір між АТ Фармак і ПАТ Фармацевтична компанія Дарниця.
– У державному реєстрі добре відомих знаків знака Корвалол Corvalolum немає. А це означає, що наразі Фармак не має прав на цей знак, – сказав юрист.
Він пояснив, що рішення про визнання того чи іншого знака добре відомим ухвалює Міністерство економічного розвитку та торгівлі, воно ж вносить інформацію до відповідного державного реєстру.
– Корвалол Corvalolum вилучили з реєстру за рішенням Київського апеляційного господарського суду, і з того часу він там не з’явився, – повідомив експерт.
Седативний препарат під назвою Корвалол випускався в СРСР, починаючи з 1960-х років. Сьогодні такий лікарський засіб виробляють кілька підприємств у пострадянських країнах.
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Фармак вважає себе єдиним законним власником бренду Корвалол в Україні та вимагає скасування реєстрації препарату Корвалол-Дарниця. Судові процеси тривають з 2004 року. При цьому Фармак у 2011 році програв суди всіх інстанцій, але знову повернувся до свого позову в 2017 році.
До слова, волонтери компанії Фармак Жебровській зібрали понад 800 тис. гривень на потреби армії.
Джерело: Delo.ua