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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Не згоріть на роботі: Супрун дала поради новообраним депутатам

Новообраним народним депутатам слід більше стежити за своїм здоров’ям і позбутися шкідливих звичок.

Не згоріть на роботі: Супрун дала поради новообраним депутатам

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун порадила новообраним депутатам менше пити алкоголю і кинути палити.

– Незабаром депутати і депутатки 9-го скликання Верховної Ради України приймуть присягу і почнуть багату на стрес роботу. Ми проаналізували можливі ризики для здоров’я і зібрали поради, як їх зменшити, щоб справлятися з будь-якими випробуваннями, – написала вона.

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Поради Супрун

  • Збалансоване харчування – включати в раціон рослинну їжу, крупи і джерела білка
  • Голодування – не більше двох днів
  • Мити руки
  • Вакцинувати
  • Відвідування сімейного лікаря
  • Гуляти, але не прогулювати засідання
  • Відмовитись від куріння і алкоголю
  • Дотримуватися правил дорожнього руху – перебувати в автомобілі пристебнутим навіть при поїздці на задньому сидінні
  • Відмовитися від каблуків – взуття шкодить кровообігу і працездатності
  • Слід берегти горло – робити спеціальні вокальні вправи
  • Не допускати агресії, булінгу і домагань
  • Не засиджуватися допізна
  • Стимулювати пам’ять без ноотопів
  • Не слід відкладати справи на потім
  • Не робити кілька справ одночасно

– Не згоріть на роботі. Вигорання – це стан хронічного стресу і розчарування, коли багато роботи не призводить до належних результатів, винагороди, визнання або змін. Воно проявляється психічно і фізично і збільшує ризик хронічних хвороб і депресії, а також цинічного ставлення до роботи. Не треба так, – написала вона.


Раніше Супрун заявила, що готова до роботи з командою Володимира Зеленського.

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