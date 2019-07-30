Новообраним народним депутатам слід більше стежити за своїм здоров’ям і позбутися шкідливих звичок.
В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун порадила новообраним депутатам менше пити алкоголю і кинути палити.
– Незабаром депутати і депутатки 9-го скликання Верховної Ради України приймуть присягу і почнуть багату на стрес роботу. Ми проаналізували можливі ризики для здоров’я і зібрали поради, як їх зменшити, щоб справлятися з будь-якими випробуваннями, – написала вона.
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Поради Супрун
- Збалансоване харчування – включати в раціон рослинну їжу, крупи і джерела білка
- Голодування – не більше двох днів
- Мити руки
- Вакцинувати
- Відвідування сімейного лікаря
- Гуляти, але не прогулювати засідання
- Відмовитись від куріння і алкоголю
- Дотримуватися правил дорожнього руху – перебувати в автомобілі пристебнутим навіть при поїздці на задньому сидінні
- Відмовитися від каблуків – взуття шкодить кровообігу і працездатності
- Слід берегти горло – робити спеціальні вокальні вправи
- Не допускати агресії, булінгу і домагань
- Не засиджуватися допізна
- Стимулювати пам’ять без ноотопів
- Не слід відкладати справи на потім
- Не робити кілька справ одночасно
– Не згоріть на роботі. Вигорання – це стан хронічного стресу і розчарування, коли багато роботи не призводить до належних результатів, винагороди, визнання або змін. Воно проявляється психічно і фізично і збільшує ризик хронічних хвороб і депресії, а також цинічного ставлення до роботи. Не треба так, – написала вона.
Раніше Супрун заявила, що готова до роботи з командою Володимира Зеленського.