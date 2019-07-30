Новообраним народним депутатам слід більше стежити за своїм здоров’ям і позбутися шкідливих звичок.

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун порадила новообраним депутатам менше пити алкоголю і кинути палити.

– Незабаром депутати і депутатки 9-го скликання Верховної Ради України приймуть присягу і почнуть багату на стрес роботу. Ми проаналізували можливі ризики для здоров’я і зібрали поради, як їх зменшити, щоб справлятися з будь-якими випробуваннями, – написала вона.

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Поради Супрун

Збалансоване харчування – включати в раціон рослинну їжу, крупи і джерела білка

Голодування – не більше двох днів

Мити руки

Вакцинувати

Відвідування сімейного лікаря

Гуляти, але не прогулювати засідання

Відмовитись від куріння і алкоголю

Дотримуватися правил дорожнього руху – перебувати в автомобілі пристебнутим навіть при поїздці на задньому сидінні

Відмовитися від каблуків – взуття шкодить кровообігу і працездатності

Слід берегти горло – робити спеціальні вокальні вправи

Не допускати агресії, булінгу і домагань

Не засиджуватися допізна

Стимулювати пам’ять без ноотопів

Не слід відкладати справи на потім

Не робити кілька справ одночасно

– Не згоріть на роботі. Вигорання – це стан хронічного стресу і розчарування, коли багато роботи не призводить до належних результатів, винагороди, визнання або змін. Воно проявляється психічно і фізично і збільшує ризик хронічних хвороб і депресії, а також цинічного ставлення до роботи. Не треба так, – написала вона.

Раніше Супрун заявила, що