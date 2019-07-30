Колишній заступник начальника поліції Одеської області Костянтина Гейко затриманий за підозрою у заволодінні великою партією сигарет.
Співробітники Національного бюро розслідувань України затримали колишнього заступника начальника поліції Одеської області Костянтина Гейко.
Гейко був затриманий за підозрою в заволодінні великою партією сигарет, які раніше були вилучені з незаконного обігу.
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Його підозрюють у цьому правопорушенні разом з начальником Дмитром Головіним.
До слова, Гейко переховувався від слідства.
Переховувався від слідства: затримано екс-заступника начальника поліції Одещини / 3 фотографии
Нагадаємо, 25 липня співробітники НАБУ затримали екс-керівника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.
Фото: НАБУ
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