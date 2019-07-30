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Факти / Україна

Переховувався від слідства: затримано екс-заступника начальника поліції Одещини

Колишній заступник начальника поліції Одеської області Костянтина Гейко затриманий за підозрою у заволодінні великою партією сигарет.

Переховувався від слідства: затримано екс-заступника начальника поліції Одещини

Співробітники Національного бюро розслідувань України затримали колишнього заступника начальника поліції Одеської області Костянтина Гейко.

Гейко був затриманий за підозрою в заволодінні великою партією сигарет, які раніше були вилучені з незаконного обігу.

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Його підозрюють у цьому правопорушенні разом з начальником Дмитром Головіним.

До слова, Гейко переховувався від слідства.

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Переховувався від слідства: затримано екс-заступника начальника поліції Одещини / 3 фотографии

Нагадаємо, 25 липня співробітники НАБУ затримали екс-керівника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.

Фото: НАБУ

Джерело: НАБУ

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