30 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +34°.
30 липня на сході України пройдуть дощі з грозами, температура вночі до +16°, вдень до +31°.
Жителів південних регіонів також очікують опади. Вночі температура до +19°, вдень до +34°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура вночі до +17°, вдень до +30°.
У північних областях грози. Температура вночі до +13°, вдень до +27°.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 30 липня
У центрі також очікуються опади, температура вночі до +16°, вдень до +32°.
Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.
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