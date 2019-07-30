На російськомовному каналі, який планують створити в Україні, переважатиме розважальний контент.

Державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко заявив, що на російськомовному каналі України буде більше розважального контенту, серед якого серіали і ток-шоу.

За його словами, новий канал зможе звернутися до цільової аудиторії на окупованих територіях.

– Законом передбачено мовлення на 50% англійською мовою, на 50% – іншими мовами. Сьогодні, наприклад, UATV віщає англійською 50%. Інші 50% розподілені між російською, українською, арабською і кримськотатарською, – сказав Біденко.

Читайте: Інститут російської мови в Україні може створити проблеми Путіну – історик Снайдер

Він вважає, що створення російськомовного українського каналу стане продовженням реформи іномовлення.

Біденко додав, що з цільовою аудиторією потрібно розмовляти тією мовою, до якої вона звикла і це вважається нормальною практикою.

Це також дає можливість створити більш лояльне ставлення до бренду.

До слова, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна створить всесвітній російськомовний канал.