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Факти / Україна

Серіали і ток-шоу – Біденко про наповнення українського російськомовного каналу

На російськомовному каналі, який планують створити в Україні, переважатиме розважальний контент.

Телебачення

Державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко заявив, що на російськомовному каналі України буде більше розважального контенту, серед якого серіали і ток-шоу.

За його словами, новий канал зможе звернутися до цільової аудиторії на окупованих територіях.

– Законом передбачено мовлення на 50% англійською мовою, на 50% – іншими мовами. Сьогодні, наприклад, UATV віщає англійською 50%. Інші 50% розподілені між російською, українською, арабською і кримськотатарською, – сказав Біденко.

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Він вважає, що створення російськомовного українського каналу стане продовженням реформи іномовлення.

Біденко додав, що з цільовою аудиторією потрібно розмовляти тією мовою, до якої вона звикла і це вважається нормальною практикою.

Це також дає можливість створити більш лояльне ставлення до бренду.

До слова, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна створить всесвітній російськомовний канал.

Джерело: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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