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ЦВК назвала імена ще 49 обраних нардепів (СПИСОК)

Центральна виборча комісія визнала обраними еще 49 народних депутатів України.

ЦВК назвала імена ще 49 обраних нардепів (СПИСОК)

ЦВК визнала обраними еще 49 народних депутатів на парламентських виборах.  Всього визнано обраними 84 нардепів.

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Зокрема, під час засідання у вівторок, 30 липня, встановлено результати виборів у 49 окружних виборчих комісіях, чим було визнано обраними до Верховної Ради:

  • Пашковського М.І. — в одномандатному виборчому окрузі № 11
  • Юрчишина П.В. — в ОВО № 13
  • Вацака Г. А. — в ОВО № 16
  • Мисягіна Ю.М. — в ОВО № 28
  • Криворучкіну О.В. — в ОВО № 32
  • Трухіна О.М. — в ОВО № 40
  • Христенка Ф.В. — в ОВО № 46
  • Ковальова О.І. — в ОВО № 51
  • Горвата Р.І. — в ОВО № 68
  • Мельника П.В. — в ОВО № 81
  • Савчук О.В. — в ОВО № 83
  • Андрійовича З.М. — в ОВО № 87
  • Тимофійчука В.Я. — в ОВО № 89
  • Галушка М.Л. — в ОВО № 97
  • Дануцу О.А. — в ОВО № 99
  • Довгого О.С. — в ОВО № 102
  • Воронька О.Є. — в ОВО № 103
  • Лукашева О.А. — в ОВО № 113
  • Піпу Н.Р. — в ОВО № 115
  • Княжицького М.Л. — в ОВО № 116
  • Рущишина Я.І. — в ОВО № 117
  • Кіта А.Б. — в ОВО № 126
  • Дирдіна М.Є. — в ОВО № 132
  • Дмитрука А.Г. — в ОВО № 133
  • Колєва О.В. — в ОВО № 134
  • Бобляха А.Р. — в ОВО № 145
  • Ляшенко А.О. — в ОВО № 148
  • Ковальчука О.В. — в ОВО № 152
  • М’ялика В.Н. — в ОВО № 155
  • Литвиненка С.А. — в ОВО № 156
  • Васильєва І.С. — в ОВО № 158
  • Молотка І.Ф. — в ОВО № 160
  • Гузенка М.В. — в ОВО № 161
  • Задорожнього М.М. — в ОВО № 162
  • Чайківського І.А. — в ОВО № 165
  • Люшняка М.В. — в ОВО № 166
  • Куницького О.О. — в ОВО № 169
  • Фельдмана О.Б. — в ОВО № 174
  • Люботу Д.В. — в ОВО № 177
  • Літвінова О.М. — в ОВО № 178
  • Колихаєва І.В. — в ОВО № 184
  • Шпак Л.О. — в ОВО № 194
  • Нагорняка С.В. — в ОВО № 199
  • Семінського О.В. — в ОВО № 205
  • Юрченка О.М. — в ОВО № 211
  • Забуранну Л.В. — в ОВО № 216
  • Гуріна Д.О. — в ОВО № 218
  • Тищенка М.М. — в ОВО № 219
  • Бондар Г. В. — в ОВО № 220.

Як повідомлялося, ЦВК не отримала оригінали протоколів з двох одномандатних виборчих округів.

Фото: Dreamstime

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