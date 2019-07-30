Центральна виборча комісія визнала обраними еще 49 народних депутатів України.

ЦВК визнала обраними еще 49 народних депутатів на парламентських виборах. Всього визнано обраними 84 нардепів.

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Зокрема, під час засідання у вівторок, 30 липня, встановлено результати виборів у 49 окружних виборчих комісіях, чим було визнано обраними до Верховної Ради:

Пашковського М.І. — в одномандатному виборчому окрузі № 11

Юрчишина П.В. — в ОВО № 13

Вацака Г. А. — в ОВО № 16

Мисягіна Ю.М. — в ОВО № 28

Криворучкіну О.В. — в ОВО № 32

Трухіна О.М. — в ОВО № 40

Христенка Ф.В. — в ОВО № 46

Ковальова О.І. — в ОВО № 51

Горвата Р.І. — в ОВО № 68

Мельника П.В. — в ОВО № 81

Савчук О.В. — в ОВО № 83

Андрійовича З.М. — в ОВО № 87

Тимофійчука В.Я. — в ОВО № 89

Галушка М.Л. — в ОВО № 97

Дануцу О.А. — в ОВО № 99

Довгого О.С. — в ОВО № 102

Воронька О.Є. — в ОВО № 103

Лукашева О.А. — в ОВО № 113

Піпу Н.Р. — в ОВО № 115

Княжицького М.Л. — в ОВО № 116

Рущишина Я.І. — в ОВО № 117

Кіта А.Б. — в ОВО № 126

Дирдіна М.Є. — в ОВО № 132

Дмитрука А.Г. — в ОВО № 133

Колєва О.В. — в ОВО № 134

Бобляха А.Р. — в ОВО № 145

Ляшенко А.О. — в ОВО № 148

Ковальчука О.В. — в ОВО № 152

М’ялика В.Н. — в ОВО № 155

Литвиненка С.А. — в ОВО № 156

Васильєва І.С. — в ОВО № 158

Молотка І.Ф. — в ОВО № 160

Гузенка М.В. — в ОВО № 161

Задорожнього М.М. — в ОВО № 162

Чайківського І.А. — в ОВО № 165

Люшняка М.В. — в ОВО № 166

Куницького О.О. — в ОВО № 169

Фельдмана О.Б. — в ОВО № 174

Люботу Д.В. — в ОВО № 177

Літвінова О.М. — в ОВО № 178

Колихаєва І.В. — в ОВО № 184

Шпак Л.О. — в ОВО № 194

Нагорняка С.В. — в ОВО № 199

Семінського О.В. — в ОВО № 205

Юрченка О.М. — в ОВО № 211

Забуранну Л.В. — в ОВО № 216

Гуріна Д.О. — в ОВО № 218

Тищенка М.М. — в ОВО № 219

Бондар Г. В. — в ОВО № 220.

Як повідомлялося, ЦВК не отримала оригінали протоколів з двох одномандатних виборчих округів.