Центральна виборча комісія визнала обраними еще 49 народних депутатів України.
ЦВК визнала обраними еще 49 народних депутатів на парламентських виборах. Всього визнано обраними 84 нардепів.
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Зокрема, під час засідання у вівторок, 30 липня, встановлено результати виборів у 49 окружних виборчих комісіях, чим було визнано обраними до Верховної Ради:
- Пашковського М.І. — в одномандатному виборчому окрузі № 11
- Юрчишина П.В. — в ОВО № 13
- Вацака Г. А. — в ОВО № 16
- Мисягіна Ю.М. — в ОВО № 28
- Криворучкіну О.В. — в ОВО № 32
- Трухіна О.М. — в ОВО № 40
- Христенка Ф.В. — в ОВО № 46
- Ковальова О.І. — в ОВО № 51
- Горвата Р.І. — в ОВО № 68
- Мельника П.В. — в ОВО № 81
- Савчук О.В. — в ОВО № 83
- Андрійовича З.М. — в ОВО № 87
- Тимофійчука В.Я. — в ОВО № 89
- Галушка М.Л. — в ОВО № 97
- Дануцу О.А. — в ОВО № 99
- Довгого О.С. — в ОВО № 102
- Воронька О.Є. — в ОВО № 103
- Лукашева О.А. — в ОВО № 113
- Піпу Н.Р. — в ОВО № 115
- Княжицького М.Л. — в ОВО № 116
- Рущишина Я.І. — в ОВО № 117
- Кіта А.Б. — в ОВО № 126
- Дирдіна М.Є. — в ОВО № 132
- Дмитрука А.Г. — в ОВО № 133
- Колєва О.В. — в ОВО № 134
- Бобляха А.Р. — в ОВО № 145
- Ляшенко А.О. — в ОВО № 148
- Ковальчука О.В. — в ОВО № 152
- М’ялика В.Н. — в ОВО № 155
- Литвиненка С.А. — в ОВО № 156
- Васильєва І.С. — в ОВО № 158
- Молотка І.Ф. — в ОВО № 160
- Гузенка М.В. — в ОВО № 161
- Задорожнього М.М. — в ОВО № 162
- Чайківського І.А. — в ОВО № 165
- Люшняка М.В. — в ОВО № 166
- Куницького О.О. — в ОВО № 169
- Фельдмана О.Б. — в ОВО № 174
- Люботу Д.В. — в ОВО № 177
- Літвінова О.М. — в ОВО № 178
- Колихаєва І.В. — в ОВО № 184
- Шпак Л.О. — в ОВО № 194
- Нагорняка С.В. — в ОВО № 199
- Семінського О.В. — в ОВО № 205
- Юрченка О.М. — в ОВО № 211
- Забуранну Л.В. — в ОВО № 216
- Гуріна Д.О. — в ОВО № 218
- Тищенка М.М. — в ОВО № 219
- Бондар Г. В. — в ОВО № 220.
Як повідомлялося, ЦВК не отримала оригінали протоколів з двох одномандатних виборчих округів.