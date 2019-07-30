На російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, судом накладено арешт.

Український суд заарештував російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. Накладено арешт і на вилучені під час обшуку документи.

– Українським судом перевірено правомірність дій військових прокурорів та слідчих СБУ, а також дотримання ними вимог закону під час проведення 25.07.2019 обшуку вже всім відомого російського танкеру NEYMA, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, – повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

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У російських ЗМІ поширюється недостовірна інформація нібито про незаконне проведення працівниками правоохоронних органів України слідчих дій на даному судні без дозволу консула РФ. Проте судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон.

– Відповідно до норм діючих міжнародних договорів, ратифікованих як Росією, так і Україною, необхідності отримання згоди або дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачено. Ми це зробили законно. Крапка! – написав він.







Україна заарештувала російський танкер NEYMA разом з документами / 2 фотографии

Нагадаємо, що 25 липня СБУ затримала російський танкер NEYMA. Факти ICTV писали, як це вплине на звільнення полонених українських моряків в РФ і якою буде реакція Росії.