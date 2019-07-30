В Одесі морська вода на одному із міських пляжів не відповідає гігієнічним вимогам.

За результатами моніторингових лабораторних досліджень, морська вода на одеському пляжі 13 станція Великого Фонтану не відповідає гігієнічним нормам.

Фахівці Одеського лабораторного центру МОЗ також зробили проби води ще на 21 пляжі.

Вони повідомили, що на решті пляжів Одеси і Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів вода відповідає нормам.

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До слова, в Одесі морську воду відбирають для досліджень у контрольних точках поряд з пляжами Лузанівка, Ланжерон, Відрада, Дельфін, Аркадія, Чайка, Курортний та Золотий берег.

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Джерело: Одеський лабораторний центр МОЗ