PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Одесі на одному з пляжів не рекомендують купатися

В Одесі морська вода на одному із міських пляжів не відповідає гігієнічним вимогам.

В Одесі на одному з пляжів не рекомендують купатися

За результатами моніторингових лабораторних досліджень, морська вода на одеському пляжі 13 станція Великого Фонтану не відповідає гігієнічним нормам.

Фахівці Одеського лабораторного центру МОЗ також зробили проби води ще на 21 пляжі.

Вони повідомили, що на решті пляжів Одеси і Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів вода відповідає нормам.

Читайте: Відпочинок в Затоці та Одесі: порівняння цін, розваг та умов

До слова, в Одесі морську воду відбирають для досліджень у контрольних точках поряд з пляжами Лузанівка, Ланжерон, Відрада, Дельфін, Аркадія, Чайка, Курортний та Золотий берег.

Раніше Факти ICTV писали все, що потрібно знати про відпочинок в Одесі.

Джерело: Одеський лабораторний центр МОЗ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

РФ заблокувала чверть Чорного моря для кораблів – ЗМІ
Відпочинок в Затоці та Одесі: порівняння цін, розваг та умов
В одеському суді нацгвардієць вистрілив собі у голову
Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги
В Одесі перед матчем Динамо-Шахтар затримали 12 уболівальників
Відпочинок у Залізному порту: житло, пляжі і розваги
Скрізь охорона: Зеленський з Богданом відпочили на пляжі в Одесі
ООН закликала Україну та РФ утриматися від ескалації у Чорному морі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка