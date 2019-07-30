Ведуча Фактів тижня на телеканалі ICTV Оксана Соколова має намір звернутися до правоохоронних органів через те, що за нею стежать невідомі.

Телеведуча ICTV Оксана Соколова розповіла, що звернеться до правоохоронців через невідомих, які її переслідують.

– Знову стеження? Останнім часом помітила: якщо призначаю комусь зустріч у кафе, за сусідній столик підсідає молодий чоловік і посилено дивиться в екран телефону. Скільки ми говоримо, стільки і дивиться, нічого не замовляючи, – розповіла Оксана Соколова.

Вона додала, що може і не звернула б увагу на це, якби не випадок у 2014 році, коли їй через погрози довелося їздити з охороною.

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– Тоді було порушено кримінальну справу і вдалося встановити, хто дзвонив з погрозами, та з чийого телефону. От уже не думала, що доведеться знову звертатися до органів, – зазначила телеведуча.

За словами Соколової, щоразу люди, які її переслідують різні, однак поводяться вони однаково.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві у Деснянському районі під час зустрічі виборців напали на депутата.