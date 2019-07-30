Проект єМалятко можуть запустити в Україні до 1 січня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський доручив реалізувати проект єМалятко до 1 січня 2020 року.

– Я з самого початку говорив, що йду в президенти, щоб спростити життя нашим громадянам. Цифровізація державних послуг або Держава в смартфоні є пріоритетом нашої команди. Особливо це стосується суспільно важливих і масових послуг, коли батьки змушені проходити бюрократичне пекло з немовлям на руках. Я доручаю реалізувати проект єМалятко до 1 січня 2020 року і готовий прибрати всі бар’єри, – сказав Зеленський.

Проект єМалятко передбачає можливість отримати 10 послуг за однією заявою.

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Послуги єМалятко

1) Державна реєстрація народження дитини;

2) Реєстрація місця проживання народженої дитини;

3) Призначення допомоги при народженні дитини;

4) Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

5) Реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6) Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

7) Походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

8) Визначення належності дитини до громадянства України;

9) Присвоєння дитині унікального номеру запису в єдиному державному демографічному реєстрі;

10) Призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Реалізація електронного проекту єМалятко передбачає зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількість необхідних документів – з 37 до одного.

Нагадаємо, 17 липня в Україні ввели електронну послугу е-пенсія, яка дозволяє оформити виплати в короткий термін.