PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

єМалятко: Зеленський доручив реалізувати проект до 1 січня

Проект єМалятко можуть запустити в Україні до 1 січня 2020 року.

єМалятко: Зеленський доручив реалізувати проект до 1 січня

Президент України Володимир Зеленський доручив реалізувати проект єМалятко до 1 січня 2020 року.

– Я з самого початку говорив, що йду в президенти, щоб спростити життя нашим громадянам. Цифровізація державних послуг або Держава в смартфоні є пріоритетом нашої команди. Особливо це стосується суспільно важливих і масових послуг, коли батьки змушені проходити бюрократичне пекло з немовлям на руках. Я доручаю реалізувати проект єМалятко до 1 січня 2020 року і готовий прибрати всі бар’єри, – сказав Зеленський.

Проект єМалятко передбачає можливість отримати 10 послуг за однією заявою.

Читайте: Зеленський у Запоріжжі доручив відремонтувати міст і встановив терміни

Послуги єМалятко

1) Державна реєстрація народження дитини;

2) Реєстрація місця проживання народженої дитини;

3) Призначення допомоги при народженні дитини;

4) Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

5) Реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6) Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

7) Походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

8) Визначення належності дитини до громадянства України;

9) Присвоєння дитині унікального номеру запису в єдиному державному демографічному реєстрі;

10) Призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Реалізація електронного проекту єМалятко передбачає зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількість необхідних документів – з 37 до одного.

Нагадаємо, 17 липня в Україні ввели електронну послугу е-пенсія, яка дозволяє оформити виплати в короткий термін.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хто такий Радуцький: біографія позаштатного радника Зеленського
Радуцький призначений позаштатним радником Зеленського
Зеленський вперше виступить на Генасамблеї ООН
Насторожилися інші лицарі круглого столу: мережа про звільнення Короля Артура
Електронні вибори та перепис: в Україні з’явиться єдиний портал адмінпослуг
Україна отримала надзвичайний шанс змінити ситуацію – The Washington Post
У Путіна проблеми – Україна створює всесвітній російськомовний канал
Що відомо про радника президента Володимира Бородянського
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка