Президент України Володимир Зеленський у вересні виступить на Генеральній Асамблеї ООН.
Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН, а також виступить там із промовою, орієнтовно, з 24 до 30 вересня.
Загалом у засіданні візьмуть участь лідери 114 держав, а також понад 80 голів урядів і міністрів закордонних справ.
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На 74-й сесії ГА ООН серед країн, представлених своїми лідерами, вказані США, Україна, Франція, Казахстан, Лівія, Південна Корея, Ірак та Іран.
До слова, США ведуть підготовку до зустрічі двох президентів – Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
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