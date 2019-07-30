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Факти / Україна

Зеленський вперше виступить на Генасамблеї ООН – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у вересні виступить на Генеральній Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН, а також виступить там із промовою, орієнтовно, з 24 до 30 вересня.

Загалом у засіданні візьмуть участь лідери 114 держав, а також понад 80 голів урядів і міністрів закордонних справ.

Читайте: Зеленський провів зустріч з послами G7, ЄС і НАТО

На 74-й сесії ГА ООН серед країн, представлених своїми лідерами, вказані США, Україна, Франція, Казахстан, Лівія, Південна Корея, Ірак та Іран.

До слова, США ведуть підготовку до зустрічі двох президентів – Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Джерело: Главком

Фото: Офіс Президента

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