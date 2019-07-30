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Факти / Україна

Звільнення полонених і Мінськ: Кучма зустрівся з повіреним США

Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма провів зустріч із тимчасовим повіренним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

Звільнення полонених і Мінськ: Кучма зустрівся з повіреним США

Леонід Кучма обговорив з Вільямом Тейлором перебіг виконання мінських угод та низку питань співпраці між Україною та США. Зокрема, йшлося про першочерговість виконання безпекового блоку мінських домовленостей та звільнення утримуваних осіб.

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Сторони домовилися про подальшу підтримку контакту, а Вільям Тейлор запевнив у готовності США системно працювати задля успіху України.

До речі, Леонід Кучма відвідав Станицю Луганську під час розведення збройних сил і засобів.

Джерело: Дарка Оліфер

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