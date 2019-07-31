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Факти / Україна / Політика

Через негоду в Україні знеструмлено 53 населених пункти

Через негоду в Україні знеструмленими залишаються населені пункти у п’яти областях.

Через негоду в Україні знеструмлено 53 населених пункти

Шквали вітру і проливні дощі знеструмили населені пункти у Львівській, Одеській, Луганській, Київській та Запорізькій областях.

Внаслідок негоди в Україні у п’яти областях 53 населених пункти залишилися без електропостачання.

Читайте: Погода в Україні на 31 липня (КАРТА)

Державна служба з надзвичайних ситуацій зазначає, що станом на 7.00 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Львівська область – 44, Одеська – 4, Запорізька – 2, Луганська – 2, Київська – 1.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.

Джерело: ДСНС

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