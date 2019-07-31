Через негоду в Україні знеструмленими залишаються населені пункти у п’яти областях.
Шквали вітру і проливні дощі знеструмили населені пункти у Львівській, Одеській, Луганській, Київській та Запорізькій областях.
Внаслідок негоди в Україні у п’яти областях 53 населених пункти залишилися без електропостачання.
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Державна служба з надзвичайних ситуацій зазначає, що станом на 7.00 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Львівська область – 44, Одеська – 4, Запорізька – 2, Луганська – 2, Київська – 1.
Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.
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