Долар продовжує дешевшати. Так, НБУ встановив курс гривні на рівні 25,09 грн за долар. Тож ціна американської валюти зменшилася ще на 17 копійок.

Востаннє гривня так зміцнювалася до долара майже три роки тому — в серпні 2016 року.

Євро тримається на рівні 27,98 грн.

Курс валют на 31.07.2019:

$100 – 2 508.5516 грн;

€100 –2 798.0385 грн;

100 польських злотих – 652.0410 грн;

10 російських рублів – 3.9580 грн.

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Банкіри і фінансисти стверджують, що курс гривні може зміцнитися до 24 грн/$, якщо іноземні інвестори в такому ж темпі будуть купувати ОВДП.

Раніше Факти ICTV писали про те, що чекає гривню восени і в чому полягають причини зміцнення національної валюти.