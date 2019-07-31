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Факти / Україна

Філарет попросив Зеленського захистити права УПЦ КП

Почесний патріарх Філарет звернувся до Мін’юсту і президента Володимира Зеленського з проханням захистити права УПЦ КП.

Патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет звернувся до президента Володимира Зеленського та Міністерства юстиції і попросив їх захистити права УПЦ КП та продовжити її реєстрацію.

У листі до президента він заявив, що його і церкву нібито втягнули в прямий обман, оскільки тексту томосу не бачив ніхто, крім Епіфанія і п’ятого президента Петра Порошенка.

– Отримавши таку небажану залежність, я і вірні УПЦ Київського патріархату негайно почали боротьбу проти кабальної угоди, вийшли зі складу ПЦУ, провівши помісний собор УПЦ Київського патріархату, – йдеться у листі Філарета.

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Він також попросив Міністерство юстиції забезпечити УПЦ КП право на існування і продовжити її реєстрацію.

До слова, Філарет подав позов до суду з проханням не забирати Михайлівський Золотоверхий монастир та церкву Успіння Богородиці Пирогощої в УПЦ КП.

Джерело: Церква.Інфо

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