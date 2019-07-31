Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову викликали на допит у ГПУ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Генпрокуратури.

Ми вже отримали відповідну повістку від Генеральної прокуратури 30 липня, готуємося йти на допит, – повідомив адвокат Андрій Тарасов.

На його думку, суд хоче допитати Людмилу Денісову у справі Окружного адміністративного суду Києва.

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Коментувати зміст записів, оприлюднених минулого тижня НАБУ, Андрій Тарасов відмовився.

Наскільки я розумію щодо цих записів, то це докази в кримінальному провадженні. Саме суд, якщо ця справа дійде до суду, буде надавати юридичну оцінку цим доказам, зокрема, і щодо їх допустимості та ідентичності. Поки що нема що коментувати, – додав захисник Денісової.

Він також зауважив, що у 2018 році в адміністративному суді були оскаржені рішення НАЗК, які стосувалися декларацій Людмили Денісової. Але суд у червні 2019 року ухвалив відповідне рішення.

Щодо перебігу цієї справи, то ні я, ні уповноважена до суддів адміністративного суду не зверталися щодо пришвидшення або позитивного вирішення спору. Все йшло так, як має за процесом іти, – підсумував Андрій Тарасов.

Нагадаємо, раніше ГПУ викликала суддів Окружного адмінсуду для вручення підозр.