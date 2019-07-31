PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 31 липня (КАРТА)

31 липня майже на всій території України дощі з грозами.

Погода

У середу, 31 липня, синоптики прогнозують суху та сонячну погоду лише на півночі та північному заході країни.

У південних областях – до +33, у центрі +28.

На заході та у центрі – від +25 до +30.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 31 липня

На сході України +26, на півночі місцями не вище +24.

У Києві сухо, температура від +23 до +25.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка