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Факти / Україна / Політика

Пристайко єдиний кандидат на пост глави МЗС – Офіс президента

Заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко залишається єдиним кандидатом на пост міністра закордонних справ України.

Пристайко єдиний кандидат на пост глави МЗС – Офіс президента

Помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Пристайко залишається єдиним кандидатом на пост глави МЗС.

Він додав, що заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль є професійною, шановною в міжнародному співтоваристві людиною.

– Думаю, що для всіх буде великою удачею, якщо вона продовжить працювати на тій позиції, на якій вона сьогодні перебуває. Вона на своєму місці, — сказав він.

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Нагадаємо, 11 червня Зеленський вніс подання на звільнення глави МЗС Павла Клімкіна, а також подання на призначення Вадима Пристайка главою МЗС.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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