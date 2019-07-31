Заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко залишається єдиним кандидатом на пост міністра закордонних справ України.

Помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Пристайко залишається єдиним кандидатом на пост глави МЗС.

Він додав, що заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль є професійною, шановною в міжнародному співтоваристві людиною.

– Думаю, що для всіх буде великою удачею, якщо вона продовжить працювати на тій позиції, на якій вона сьогодні перебуває. Вона на своєму місці, — сказав він.

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Нагадаємо, 11 червня Зеленський вніс подання на звільнення глави МЗС Павла Клімкіна, а також подання на призначення Вадима Пристайка главою МЗС.