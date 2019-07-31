П’ятьох кримських татар, фігурантів уже другої так званої справи Хізб ут-Тахрір, етапували з Росії назад до окупованого Криму.

Іззета Абдуллаєва, Сейтвелі Сейтабдієва, Акіма Бекірова, Аліма Карімова та Асана Янікова перевезли із СІЗО Ростова у СІЗО №1 Сімферополя нібито для впізнання таємним свідком.

– Керівник слідчої групи ФСБ, яка займається цією справою, повідомив мені, що Іззета та ще чотирьох фігурантів доставили з СІЗО Ростова в СІЗО Сімферополя для проведення слідчих дій, – розповів адвокат Маммет Мамбетов.

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За його словами, слідчі дії триватимуть щонайменше до кінця тижня, а потім його підзахисних очікує продовження арешту, можливо, в Криму, а потім їх етапують назад до РФ.

Нагадаємо, 18 червн російський суд виніс вироки п’ятьом кримчанам у справі Хізб ут-Тахрір.