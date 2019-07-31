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Факти / Україна

У Слузі народу розповіли про перші законопроекти нової Верховної Ради

Нова Верховна Рада може розпочати свою роботу з розгляду проектів законів про зняття депутатської недоторканості та імпічмент президента.

Верховна Рада

Кандидат в народні депутати від партії Слуга народу Віталій Безгін заявив, що одними з перших законопроектів, які розгляне нова Верховна Рада, мають бути про імпічмент президента і зняття депутатської недоторканості.

Він нагадав, що у парламенті іще є деякі невідкладні проекти законів, які подав президент, проте вони так і не були проголосовані.

За його словами, наразі напрацьовується повний список законопроектів, над якими першочергово працюватиме Верховна Рада.

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– Я думаю, він стане публічним протягом найближчих тижнів. Там йде активна робота, і не тільки з питань недоторканності і контролю над депутатською діяльністю. Вона стосується і економічного блоку, – сказав Безгін.

Він додав, що буде кілька термінових законопроектів щодо економіки України.

В перший місять роботи планується розгляд закону про засади адміністративно-територіального устрою України і проекту закону про столицю.

До слова, голова Офісу президента Андрій Богдан вважає, що нова Верховна Рада не почне роботу до 1 вересня.

Джерело: Обозреватель

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