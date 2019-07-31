Українських моряків, яких затримали під час російської агресії у Керченській протоці, можуть передати Україні до жовтня.

Росія може до жовтня передати Україні військовополонених моряків під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.

При цьому вони повинні і далі брати участь у слідчих діях і суді.

– Український омбудсмен Людмила Денісова направила клопотання про особисту поруку через МЗС Росії в Слідче управління ФСБ, – сказав адвокат українських моряків Микола Полозов.

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За його словами, рішення із зазначеного питання повинен ухвалювати слідчий, однак документи до нього ще не дійшли.

Якщо клопотання буде задоволене, то українських моряків звільнять з-під варти. У разі відмови постанову можна буде оскаржити.

До слова, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що з боку РФ не видно жодних дій, які говорили б про готовність звільнити українських моряків.

Джерело: Известия