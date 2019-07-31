PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Українських моряків можуть звільнити до жовтня – ЗМІ

Українських моряків, яких затримали під час російської агресії у Керченській протоці, можуть передати Україні до жовтня.

Полонені моряки

Росія може до жовтня передати Україні військовополонених моряків під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.

При цьому вони повинні і далі брати участь у слідчих діях і суді.

– Український омбудсмен Людмила Денісова направила клопотання про особисту поруку через МЗС Росії в Слідче управління ФСБ, – сказав адвокат українських моряків Микола Полозов.

Читайте: Як вплине затримання танкера РФ в Ізмаїлі на справу українських моряків у Гаазі

За його словами, рішення із зазначеного питання повинен ухвалювати слідчий, однак документи до нього ще не дійшли.

Якщо клопотання буде задоволене, то українських моряків звільнять з-під варти. У разі відмови постанову можна буде оскаржити.

До слова, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що з боку РФ не видно жодних дій, які говорили б про готовність звільнити українських моряків.

Джерело: Известия

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Від РФ нічого не чути – Волкер про звільнення українських моряків
Як вплине затримання танкера РФ в Ізмаїлі на справу українських моряків у Гаазі
СБУ пояснило, чому відпустили екіпаж танкера NEYMA
Затримання російського танкера в Ізмаїлі: все, що треба знати
Затримання танкера NEYMA: Україна посилює свої переговорні позиції
Москалькова спростувала домовленості про повернення моряків
Скоро будемо зустрічати! Денісова про повернення українських моряків з РФ
Полонені українські моряки отримають двокімнатні квартири в Одесі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка