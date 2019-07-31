В українських водіїв з’явилася можливість перевірити вартість номерного знаку для автомобіля з бажаною комбінацією цифр онлайн.

Українські водії можуть онлайн перевірити вартість номерного знаку з бажаною комбінацією цифр.

Онлайн-сервіс простий у використанні. У ньому номерні знаки згруповані за вісьмома категоріями. Тому водій може відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки.

Усі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, які групуються за наступними комбінаціями:

комбінації чотирьох однакових цифр – 30 тис. грн;

послідовні комбінації від 0001 до 0009 – 30 тис. грн;

три однакові цифри поспіль (наприклад, 0777) – 10 тис. грн;

дві послідовні пари однакових цифр (наприклад, 1122) – 10 тис. грн;

комбінації 0123 та 1234 – 10 тис. грн;

комбінації, які починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад, 0032) – 8 тис. грн;

три однакові цифри не поспіль (наприклад, 7077) – 4 тис. грн;

комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад, 1221; 1212) – 4 тис. грн.

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Якщо клієнт сервісного центру МВС не має особливих побажань щодо вигляду номерного знаку свого авто, під час отримання послуги реєстрації він сплачує:

для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД (із видачею номерного знака) – орієнтовно 550 грн (послуга – 152,63 грн; номерний знак – орієнтовно 178,20 грн; бланк свідоцтва про реєстрацію – 219 грн)

для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва (із видачею номерного знака) – орієнтовно 590 грн (послуга – 190,15 грн; номерний знак – орієнтовно 178,20 грн; бланк свідоцтва про реєстрацію – 219 грн).

До слова, раніше Факти ICTV писали, як отримати права міжнародного зразка.