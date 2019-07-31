На стіні міськради Херсона з’явився напис-нагадування винним у смерті активістки Катерини Гандзюк.

На стіні міської ради Херсона з’явився мурал з нагадуванням про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Напис на стіні говорить: Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані.

Активісти нагадали, що сьогодні виповнюється рік з дня нападу на Гандзюк.

Читайте: Вбивство Гандзюк: розслідування проти Мангера і Левіна зупинено

– Рік від дня нападу на Катю Гандзюк. На стіні міськради у Херсоні проступив напис. Так і буде. Ми не зліземо, – йдеться у повідомленні.

До слова, до суду передали обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Джерело: Хто замовив Катю Гандзюк?

Фото: Хто замовив Катю Гандзюк?