Затока – селище в Одеській області, яке щороку приймає тисячі українських та іноземних туристів. Факти ICTV розкажуть про пляжі Затоки, варіанти житла і розваг.
Відпочинок на морі влітку – один із найпопулярніших в Україні. Затока приваблює різні вікові категорії. Тут можна спокійно відпочити біля моря, а ввечері піти на вечірку чи в нічний клуб. Тут багато різних пансіонатів, санаторіїв, готелів і приватних апартаментів, які здаються в оренду. Тож такий відпочинок підійде бюджетним туристам і тим, хто любить гуляти “на широку ногу”.
Пляжі Затоки
Загалом всі пляжі тут безкоштовні, піщані, вхід у море – пологий, температура води влітку ідеальна для купання. Такі умови підходять для відпочинку з маленькими дітьми. Майже скрізь можна орендувати парасольки та шезлонги. На центральних пляжах туристам пропонують різні атракціони та водні розваги.
Погода в Затоці влітку
|Місяць
|Температура повітря (вдень)
|Температура повітря (вночі)
|Температура води
|Червень
|+25,5°С
|+18,9°С
|+21,7°С
|Липень
|+28,5°С
|+23,3°С
|+24,2°С
|Серпень
|+28,8°С
|+21,6°С
|+24,7°С
Житло
Готель Welcome Summer
За бажанням ви можете замовити платний трансфер. У кожному номері є телевізор, холодильник, чайник. Сніданок подають за континентальною системою. На території готелю є великий басейн, бар, ресторан, тераса, дитячі майданчики, а також власний пляж. Номер на сім ночей для двох дорослих у червні обійдеться у 11 845 грн (сніданки входять у вартість).
Вілла Валентина
Приватні апартаменти з двома типами номерів: простий і стандартний. До вартості простого номера входять: холодильник, телевізор, постільна білизна і зручності на поверсі або на території. Стандартний номер передбачає також кондиціонер, власну ванну і кухонне приладдя в кімнаті.
Приготувати їжу тут можна на загальній кухні або на мангалі, до послуг гостей також альтанки, безкоштовний wi-fi. За додаткову оплату вам організують трансфер до та від вілли, а також прання, автостоянку та рушники.
Ціна за простий номер для двох у період з 21.06 по 28.08 складає 550 грн за добу. За стандартний номер – 750 грн.
База відпочинку Берізка
На території є мангал, тенісний стіл, дитячий майданчик та альтанка. Усі номери оснащені холодильниками та вентиляторами. У номерах з покращеними умовами – телевізор, кондиціонер, санвузол. Для гостей, що проживають в окремих дерев’яних будинках, туалет і душ знаходяться на дворі.
Ціна за проживання в дерев’яному будинку удвох – 400-450 грн за добу, за номер зі зручностями 550-700 грн.
Міні-готель Аджуга
На території готелю – невеличкий басейн, шезлонги, автостоянка, кафе. Тут можна готувати їжу на загальній кухні або ж замовити комплексне харчування. Є система відеоспостереження та охорона. До послуг гостей номери з різними ціновими категоріями, у кожному номері кондиціонер, телевізор і холодильник.
У період з 22.06 по 25.08 ціна двомісного номера – 750-800 грн за добу.
Розваги
Аквапарк
Орієнтовна ціна для дітей до 140 см – 400 грн, для дорослих – 600 грн.
Луна-парк
Парк з великою кількістю атракціонів для дітей і дорослих різного віку. Вхід безкоштовний, оплата здійснюється окремо за кожну послугу.
Морські розваги
На пляжах Затоки є різні види активних розваг: віндсерфінг, водні скутери та катамарани, банани, риболовля, прогулянки на катері, польоти на парашуті та дельтаплані тощо.
Нічні клуби та дискотеки
Найпопулярніші клуби в Затоці: Посейдон, Клаб-хаус, Граніт, Казанова, Дикий Зед, Кущі, Казка, Твіндек тощо.
Екскурсії
Поруч з Затокою є багато цікавих місць, куди можна піти на екскурсію:
- Центр культури та вина Шабо;
- Аккерманська фортеця;
- Одеські катакомби;
- Святе джерело Іоанна Сочавського;
- місто Вилкове.
З Затоки регулярно відправляються автобуси в Одесу, де також є що подивитися.
Затока – це місце, де можна поєднувати спокійний відпочинок на пляжі з культурною програмою та активними видами спорту. Тут ви знайдете житло і розваги на різний смак і статок. Тож запасайтеся кремом для засмаги та вирушайте назустріч пригодам.
А ще більше корисної інформації про відпочинок в Україні та за кордоном ви можете знайти у нашому спеціальному проекті.
Фото: dreamstime, booking.com, shabo.ua, Аккерманська фортеця, Villa Valentina, База відпочинку Берізка, dorogovkaz.com, Аквапарк Затока, Ukraine is, Одеські катакомби