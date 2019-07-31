Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про державне фінансування шести партій восени.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило рішення про надання політичним партіям державного фінансування їх статутної діяльності у IІІ кварталі.

Бюджетне фінансування отримають:

Народний фронт —36 363 350,00 грн;

—36 363 350,00 грн; Європейська солідарність — 35 841 525,00 грн;

— 35 841 525,00 грн; Радикальна партія Олега Ляшка — 12 231 425,00 грн;

— 12 231 425,00 грн; Батьківщина — 9 329 475,00 грн;

— 9 329 475,00 грн; Об’єднання Самопоміч — отримає 32 164 600,00 грн.

З яких 14 142 012,50 гривень — це кошти за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.

Опозиційний блок отримає кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії у розмірі 50% – 30 979 450,00 грн.

За даними Нацагентства, у другому кварталі 2019 року кошти партії не перераховувались через з’ясування обставин та усунення причин, які стали підставою для тимчасової відмови у фінансуванні.