PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Які партії отримають гроші з бюджету восени (СПИСОК)

Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про державне фінансування шести партій восени.

Які партії отримають гроші з бюджету восени (СПИСОК)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило рішення про надання політичним партіям державного фінансування їх статутної діяльності у IІІ кварталі.

Бюджетне фінансування отримають: 

  • Народний фронт —36 363 350,00 грн;
  • Європейська солідарність  — 35 841 525,00 грн;
  • Радикальна партія Олега Ляшка — 12 231 425,00 грн;
  • Батьківщина — 9 329 475,00 грн;
  • Об’єднання Самопоміч — отримає 32 164 600,00 грн.

З яких  14 142 012,50  гривень —   це   кошти за  дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.

  • Опозиційний блок отримає кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії у розмірі 50%  –  30 979 450,00 грн.

За даними Нацагентства, у другому кварталі 2019 року кошти партії не перераховувались через з’ясування обставин та усунення  причин, які стали підставою для тимчасової відмови у фінансуванні.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко підтримує перезавантаження САП і НАЗК
Окружний суд заборонив НАБУ розслідувати справу щодо депутата Ради Гєллєра
Вибори 2019: у деклараціях усіх кандидатів є помилки
НАЗК внесло приписи двом міністрам
У НАЗК порадили “Святому Миколаю” не спокушати чиновників подарунками
НАЗК перевірило 331 декларацію з 1 млн, робота над усіма займе 3600 років
НАЗК повністю перевірить е-декларації топ-чиновників
Новий глава НАЗК: хто такий Мангул і що в його декларації
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка