За час перемир`я на Донбасі не зафіксовано жертв серед мирного населення.

Перемир`я, яке працює на Донбасі з 21 липня, принесло значні результати.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі щодо України Мартін Сайдік.

За його словами, кількість обстрілів істотно скоротилася. Також не зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок порушень перемир`я.

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Сайдік закликав сторони продовжувати зберігати режим тиші у повній мірі.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ у Мінську 17 липня сторони домовилися про відбудову пішохідного мосту у Станиці Луганській.

Джерело: Белта

Фото: OSCE SMM Ukraine