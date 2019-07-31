За час перемир`я на Донбасі не зафіксовано жертв серед мирного населення.
Перемир`я, яке працює на Донбасі з 21 липня, принесло значні результати.
Про це заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі щодо України Мартін Сайдік.
За його словами, кількість обстрілів істотно скоротилася. Також не зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок порушень перемир`я.
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Сайдік закликав сторони продовжувати зберігати режим тиші у повній мірі.
Нагадаємо, на засіданні ТКГ у Мінську 17 липня сторони домовилися про відбудову пішохідного мосту у Станиці Луганській.
Джерело: Белта
Фото: OSCE SMM Ukraine
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