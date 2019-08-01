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Факти / Україна

ГПУ викликала на допит голову Державної судової адміністрації Холоднюка

Генпрокуратура викликала на допит голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

ГПУ викликала на допит голову Державної судової адміністрації Холоднюка

Голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка викликали на допит у Генпрокуратуру.

Йому необхідно з’явитися до управління спеціальних розслідувань ГПУ  9 серпня о 11.00.

Зеновія Холоднюка викликають на допит в ролі свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.

Читайте: ГПУ викликала суддів Окружного адмінсуду для вручення підозр

До слова, раніше Генеральна прокуратура викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову. Про це повідомляв її адвокат.

Джерело: ГПУ

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