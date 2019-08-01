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Факти / Україна

Кабмін буде сформований в перші дні роботи Верховної Ради – Герус

Новий склад Кабінету міністрів буде сформований в перші дні роботи Верховної Ради.

Кабмін буде сформований в перші дні роботи Верховної Ради – Герус

Представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що новий уряд буде сформовано в перші дні роботи парламенту.

– Все буде дуже швидко. Думаю, новий Кабмін буде сформований в перший або другий день роботи парламенту. Я в цьому переконаний, – сказав Герус в ефірі українського телеканалу.

Він зазначив, що перше засідання Верховної Ради відбудеться на початку вересня.

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Герус додав, що партії, які захочуть бути у коаліції, можуть в серпні досягти низки домовленостей і увійти до її складу в перші дні роботи.

Раніше Факти ICTV писали про те, кого розглядають на посади спікера, віце-спікерів і прем’єр-міністра, міністра оборони і генпрокурора.

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