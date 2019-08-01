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Факти / Україна

Луценко показав фото з відпустки у Провансі

Генеральний прокурор Юрій Луценко показав фотографії, які зробив під час відпустки у Провансі.

Луценко показав фото з відпустки у Провансі

Генпрокурор Юрій Луценко провів відпустку у Провансі (Франція) та опублікував фотографії подорожі.

За його словами, відпочинок у Франції тривав 10 днів.

– Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі, – написав Луценко.

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Він додав, що його вороги брешуть про готелі, в яких він нібито проживав, а насправді “проїздом обідав”.

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Луценко показав фото з відпустки у Провансі / 7 фотографий

До слова, президент Володимир Зеленський опублікував фото з тренування у спортзалі.

Джерело: Юрій Луценко

Фото: Юрій Луценко

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