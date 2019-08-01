Детективи НАБУ проводять обшуки у приміщеннях Украероруху та вдома у службовців держпідприємства.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийшли з обшуками до державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

Зазначається, що обшуки проходять у приміщеннях держпідприємства і за місцем проживання його службових осіб.

Читайте: ДБР проводить обшуки у двох аеропортах та митниці

Слідча дія санкціонована і здійснюється у рамках розслідування, розпочатого у листопаді 2017 року. Йдеться про можливе зловживання посадовими особами Украероруху, які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ Платинум Банк, визнаного неплатоспроможним.

Нагадаємо, НАБУ і Генеральна прокуратура 26 липня провела обшуки в Окружному адмінсуді Києва.

Фото: Украерорух