Сьогодні, 1 серпня, на більшій території України буде сухо.
1 серпня опади очікуються у західній частині України, а також у деяких південних і північних областях.
На заході вдень 22-28°, вночі 9-16°.
На півдні України 26-29° вдень, 15-20° вночі. Дощитиме тільки в Одеській області, на решті території сухо.
У східних областях вдень 21-23°, вночі до 10°.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 1 серпня
На півночі країни 19-21° вдень, вночі до 9°. Дощі пройдуть у Чернігівській і Сумській областях.
До речі, Укргідрометцентр дав прогноз погоди в Україні на серпень.
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