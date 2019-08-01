PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 1 серпня (КАРТА)

Сьогодні, 1 серпня, на більшій території України буде сухо.

Погода

1 серпня опади очікуються у західній частині України, а також у деяких південних і північних областях.

На заході вдень 22-28°, вночі 9-16°.

На півдні України 26-29° вдень, 15-20° вночі. Дощитиме тільки в Одеській області, на решті території сухо.

У східних областях вдень 21-23°, вночі до 10°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 1 серпня

На півночі країни 19-21° вдень, вночі до 9°. Дощі пройдуть у Чернігівській і Сумській областях.

До речі, Укргідрометцентр дав прогноз погоди в Україні на серпень.

Джерело: Укргідрометцентр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка