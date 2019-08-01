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Факти / Україна

Політика політикою, а спорт ніхто не скасовував: Зеленський показав фото із залу

Володимир Зеленський продовжує щоденні тренування в спортивному залі і показує фото вправ.

Політика політикою, а спорт ніхто не скасовував: Зеленський показав фото із залу

Президент України Володимир Зеленський показав фото з тренування в залі.

На знімку глава держави показує, як робить випади.

Читайте: Зеленський провів тренування з Богданом у спортзалі Адміністрації президента

– Політика політикою, а спорт ніхто не скасовував! Доброго ранку! – написав він.

Нагадаємо, 23 квітня Володимира Зеленського помітили під час ранкової зарядки в Маріїнському парку.

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