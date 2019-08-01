33 га Бакальської коси у Криму пошкоджено через промисловий видобуток піску.

Окупанти знищують Бакальську косу в Криму промисловим видобутком піску. На сьогоднішній день пошкоджено вже 33 га її території.

Головний окупант Сергій Аксьонов вимагає від “прокурорів” перевірити чиновників, які видавали ліцензію на видобуток піску.

Бакальську косу окупанти знищують з 2015 року. Від того часу частина її території зникла.

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Зазначимо, ще з 2005 року ця територія, яка є регіональним ландшафтним парком площею 1,5 тис. га, знаходиться на межі зникнення через шторми, які її розмивають.

Нагадаємо, у Криму в Нікітському ботанічному саду замінять скульптуру богині Флори на бюст Володимиру Леніну.

Фото: Qirim.su