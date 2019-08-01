Заяву про відставку Андрія Богдана з посади глави Офісу президента 1 серпня оприлюднили ЗМІ. Як користувачі мережі відреагували на таке повідомлення – читайте в матеріалі.

У розпорядження ЗМІ з’явилася заява про відставку Андрія Богдана – глави Офісу президента.

Офіційних коментарів щодо цієї інформації поки немає. ЗМІ періодично оприлюднюють повідомлення з посиланням на власні джерела, чому це могло статися.

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Серед можливих причин називають ротацію кадрів, а також небажання американської сторони погоджувати зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Богдан є головою ОП.

Користувачі мереж по-своєму почали реагувати на можливу відставку Андрія Богдана.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Андрій Богдан після відставки може отримати посаду у Вищій раді правосуддя.