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Факти / Україна / Політика

Резерв Слуги народу: хто зі списку пройде після формування Кабміну

Список партії Слуга народу налічує 124 прохідних депутати. Яка роль тих, хто залишився поза прохідним бар’єром, як працює резервний список та що буде, коли депутатів оберуть до Кабміну – у матеріалі Фактів ICTV.

Слуга народу

Список партії Слуга народу налічує 192 кандидати у депутати. З них лише 124 стануть депутатами парламенту ІХ скликання.

Дмитро Разумков розповів, що на навчання в Тускавець, де майбутні нардепи проходять тижневий інтенсив, запросили й кандидатів, які перебувають поза прохідним списком на випадок, якщо когось з прохідних оберуть у Кабмін:

– Ми запросили ще тих, хто далі є в списку, але поки перебуває в резерві. На той випадок, якщо хтось із обраних депутатів піде потім у виконавчу владу.

Всього на навчання приїхало 265-270 осіб, зазначив він.

Факти ICTV вирішили розібрались,  як призначатимуть Кабмін та хто опинився в резерві Слуги народу і ще має шанс стати депутатом.

Як формуватиметься новий Кабмін?

Згідно з Конституцією України, Кабінет міністрів складає своєї повноваження перед новообраним парламентом. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вже заявив, що зробить це в день першого засідання Ради.

– Наш уряд і я як прем’єр-міністр складемо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України на першому її засіданні, – сказав він на крайньому засіданні Кабміну 24 липня.

Надалі уряд Гройсмана виконуватиме обов’язки допоки не сформується його новий склад.

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Кандидатуру на нового прем’єра пропонує президент за поданням більшості у Верховній Раді. Після того, як парламент обере нового очільника уряду, той пропонує депутатам кандидатури майбутніх міністрів – всіх, крім міністра закордонних справ та міністра оборони. Останніх призначає президент.

Фото: Gettyimages

Прем’єр і міністри не обов’язково мають бути нардепами.

Наразі в Україні один прем’єр, шість його заступників та 20 профільних міністрів. У команді Зеленського неодноразово пропонували скоротити їх кількість до 12-13. Востаннє про це заявляв секретар РНБО Олександр Данилюк:

– Уряд має бути компактним. Я – за маленьку кількість міністрів. У нас в країні кадровий голод. Якщо в нас навіть буде один чи два слабких міністра, вже не кажучи про прем’єр-міністра, це просто потягне вниз весь уряд. Тому максимально 12-13 міністрів – це те, що я бачу.

Резервний список

Отож, що таке резервний список? Це люди, які опинились за прохідним порогом у списку партії – якщо від політичної сили за списками пройшло 20 людей, то 21-й – вже резервний. У випадку, якщо хтось із них складе мандат (отримає іншу посаду або з інших причин покине Раду), на його місце переходить наступна людина із списку.

Фото: Олександр Антонюк

– Згідно з регламентом, коли умовно депутат переходить у виконавчу гілку влади – його призначають прем’єр-міністром, міністром чи навіть головою ОДА, РДА, він складає мандат. Він не має право поєднувати посади, – пояснює політолог Олександр Антонюк.

Якщо ж йде депутат-мажоритарник, то оголошуються позачергові вибори на його окрузі.

Хто наступний у Слузі народу?

Першочергово Слуга народу представила список зі 201 депутата. Втім, після постпраймеріз їх залишилось 192. Приблизно 68 із них резервні.

За словами політолога, використати можуть і весь резервний список – когось у помічники, інших у експерти чи у депутати.

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У резервах ще залишились декілька “кварталівців”, заслужені юристи, піарники та викладачі.

Припустимо, щонайменше 13 Слуг народу змінять законодавчий орган на виконавчий. Тоді наступними депутатами стануть:

Олена Хоменко, яка обіймає посаду директора з управління і розвитку цифрових продуктів Кварталу 95. Раніше обіймала високі посади в провідних телеком- і IТ-компаніях.

Анатолій Остапенко – директор юридичної фірми Альфаюрконсалтінг.

Тетяна Циба – прес-секретар партії Слуга народу. Має досвід роботи у прес-службах політичних партій (УКРОП, Рух нових сил, Українська народна партія)  та держустанов (була прес-секретарем патронатної служби МОЗ). У 2015 році балотувалась до Київської ради від УКРОПу. Потім була прес-секретарем оперної співачки Марії Максакової (її чоловік – російський депутат Денис Вороненко, якого у 2017 році застрелили у Києві).

Іван Калаур – викладач Тернопільського національного економічного університету, де завідує кафедрою цивільного права і процесу. Заслужений юрист України.

Юлія Гришина – керівний партнер бізнес-школи CTRL.School. Брала участь у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, втім не пройшла.

Фото: Юлія Гришина

Викладає у Київському університеті ім. Тараса Шевченка на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення. Має вчене звання професора. Член науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти і науки.

Ольга Руденко працювала спеціалістом зі зв’язків з громадськістю у прес-службі  Кварталу 95, зараз менеджер з маркетингу у тій самій компанії.

Олександр Купиленко –директор Інституту законодавства Верховної Ради, академік Академії правових наук України та Національної академії наук України. У 2013 році був членом Центральної виборчої комісії.

Сергій Мандзій – хмельницький чиновник та громадський діяч.

Фото: Сергій Манзій

Був депутатом міськради трьох скликань поспіль. Очолює громадську організацію Хмельницька платформа. Директор ТОВ Рембуд.

Олександр Санченко – директор з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend, крім того, очолює громадську раду фонду Держмолодьжитло.

Денис Маслов – юрист, партнер адвокатської фірми Лоуатек, директор ТОВ Авін Трейд. Раніше був суддею Дніпровського районного суду Дніпродзержинська. Звільнився за власним бажанням.

Антон Швачко – тимчасово безробітній. Відомо тільки те, що закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю Маркетолог.

Сергій Кострійчук –  голова громадської організації Слуга народу. Працював юристом у Міністерстві аграрної політики, ДП Украгролізинг та декількох комерційних компаніях.

Олександр Божков – виконавчий продюсер Кварталу 95. Був продюсером Першого автомобільного каналу та проектів телеканалу Україна.

Ротації у списку

Втім, не все так просто. У 2016 році були ухвалені зміни до закону Про вибори народних депутатів. Тепер кандидат у депутати може бути вилучений зі списку рішенням партії на її з’їзді. Незважаючи на те, що виборці голосували за цей список.

– Наприклад, 125-та людина вже мала б бути прохідна, але у них щось не склалось, з’їзд знаходить формальну причину і знімає її як кандидата, і ця людина не потрапляє у Раду. Це стосується лише тих, хто за списками не пройшов, – пояснює експерт.

Фактично це дає змогу рухати список непрохідних кандидатів так, як це вигідно партії. Як це працюватиме з парламентом ІХ скликання – побачимо незабаром.

Лілія Ященко 

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