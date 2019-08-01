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Факти / Україна / Суспільство

Що можуть робити нацгвардійці під час пішого патрулювання

З 1 серпня нацгвардійці забезпечуватимуть громадський порядок самостійними пішими патрулями. Що можуть робити нацгвардійці і яка їхня функція – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що можуть робити нацгвардійці під час пішого патрулювання

З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України охоронятимуть громадський порядок у складі самостійних піших патрулів.

До цього гвардійці несли службу спільно зі співробітниками Національної поліції.

Для забезпечення правопорядку залучено близько 2 тис. патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак.

Відтепер планування маршрутів патрулювання залежатиме від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті.

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Що дозволено робити нацгвардійцям під час патрулювання:

  • перевіряти документи особи;
  • опитувати;
  • проводити поверхневий огляд та перевірку;
  • зупиняти транспортний засіб;
  • вимагати залишити місце визначеної території чи обмежити доступ до неї;
  • обмежити пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;
  • проникати до житла чи іншого володіння особи;
  • перевіряти дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;
  • застосувати прилади для засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;
  • перевіряти дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;
  • поліцейське піклування.

Стаття 42 закону України про Національну поліцію визначає конкретний перелік поліцейських заходів примусу: фізичний вплив (сила), застосування спеціальних засобів та застосування вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що самостійні патрулі Нацгвардії будуть нести службу п’ять днів на тиждень по шість годин з моменту виходу на маршрут.

Джерело: МВС

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