З 1 серпня нацгвардійці забезпечуватимуть громадський порядок самостійними пішими патрулями. Що можуть робити нацгвардійці і яка їхня функція – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України охоронятимуть громадський порядок у складі самостійних піших патрулів.

До цього гвардійці несли службу спільно зі співробітниками Національної поліції.

Для забезпечення правопорядку залучено близько 2 тис. патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак.

Відтепер планування маршрутів патрулювання залежатиме від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті.

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Що дозволено робити нацгвардійцям під час патрулювання:

перевіряти документи особи;

опитувати;

проводити поверхневий огляд та перевірку;

зупиняти транспортний засіб;

вимагати залишити місце визначеної території чи обмежити доступ до неї;

обмежити пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;

проникати до житла чи іншого володіння особи;

перевіряти дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;

застосувати прилади для засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;

перевіряти дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;

поліцейське піклування.

Стаття 42 закону України про Національну поліцію визначає конкретний перелік поліцейських заходів примусу: фізичний вплив (сила), застосування спеціальних засобів та застосування вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що самостійні патрулі Нацгвардії будуть нести службу п’ять днів на тиждень по шість годин з моменту виходу на маршрут.