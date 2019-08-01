З 1 серпня нацгвардійці забезпечуватимуть громадський порядок самостійними пішими патрулями. Що можуть робити нацгвардійці і яка їхня функція – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України охоронятимуть громадський порядок у складі самостійних піших патрулів.
До цього гвардійці несли службу спільно зі співробітниками Національної поліції.
Для забезпечення правопорядку залучено близько 2 тис. патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак.
Відтепер планування маршрутів патрулювання залежатиме від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті.
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Що дозволено робити нацгвардійцям під час патрулювання:
- перевіряти документи особи;
- опитувати;
- проводити поверхневий огляд та перевірку;
- зупиняти транспортний засіб;
- вимагати залишити місце визначеної території чи обмежити доступ до неї;
- обмежити пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;
- проникати до житла чи іншого володіння особи;
- перевіряти дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;
- застосувати прилади для засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;
- перевіряти дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;
- поліцейське піклування.
Стаття 42 закону України про Національну поліцію визначає конкретний перелік поліцейських заходів примусу: фізичний вплив (сила), застосування спеціальних засобів та застосування вогнепальної зброї.
Нагадаємо, що самостійні патрулі Нацгвардії будуть нести службу п’ять днів на тиждень по шість годин з моменту виходу на маршрут.