У серпні на всій території України збережеться тепла і суха погода.

З 1 по 4 серпня в Україні очікуються помірні літні температури.

На всій території країни крім Півдня вдень очікується від +22-25°C, а вночі температура повітря впаде до +12-14°C.

На Півдні очікується +26-28°C вдень і близько +18-20°C вночі.

Також на початку місяця пройдуть дощі з грозами.

1 серпня вони пройдуть тільки на території Західної України, 2 серпня ще й на півночі країни.

На вихідних, 3 і 4 серпня, опади пройдуть по всій території України.

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Середньомісячна температура серпня встановиться на рівні +19-24°C, а в гірських районах буде +16-18°C.

Народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що перша декада серпня відзначитися спекою в межах +30-35°C.

Після 10 серпня температура повітря різко впаде до +24-26°C. На Півдні спека триматиметься до 15 серпня.

Горбань не прогнозує сильних опадів. За його словами, короткочасні дощі очікуються тільки 2-3 і 8 серпня.

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