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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Створення СФР – податкова позбудеться правоохоронних функцій

В Україні буде створено Службу фінансових розслідувань, яка візьме на себе функції податкової поліції.

Сергей Верланов

До Верховної Ради України готується новий законопроект про Службу фінансових розслідувань.

– Хочемо вийти на консенсусне рішення до початку роботи Верховної Ради, щоб це був один з перших внесених законів і, відповідно, проголосованих у новому парламенті, – заявив глава Державної податкової служби України Сергій Верланов.

Читайте: Новий глава Державної податкової служби – що відомо про Сергія Верланове

Він підкреслив, що ДПС буде демілітаризована, тобто втратить будь-які правоохоронні функції.

– Механізм реорганізації податкової міліції в новий орган ми ще обговоримо, щоб не було правового вакууму, аби не повторилася ситуація 2017 року, коли податкова міліція кілька місяців вимушено не працювала, – зазначив Сергій Верланов.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабінет міністрів ухвалив план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи Податкової та Митної служб.

Фото: УНІАН

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