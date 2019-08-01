Центральна виборча комісія визнала обраними 153 народних депутатів-мажоритарників за результатами виборів до Верховної Ради 2019.
За підсумками голосування на парламентських виборах 2019, ЦВК визнала обраними 153 народних депутати-мажоритарники.
Під час засідання 1 серпня комісія визнала обраними ще 17 народних депутатів України.
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ЦВК визнала обраними таких депутатів, які пройшли до Верховної Ради ІХ скликання:
- Палицю І.П. – в ОВО № 22
- Констанкевича І.М. – в ОВО № 23
- Нестеренка К.О. – в ОВО № 26
- Лічмаан Г.В. – в ОВО № 30
- Захарченка В.В. – в ОВО № 31
- Каптєлова Р.В. – в ОВО № 36
- Магомедова М.С. – в ОВО № 45
- Солод Ю.В. – в ОВО № 47
- Єфімова М.В. – в ОВО № 48
- Новинського В.В. – в ОВО № 57
- Магеру С.В. – в ОВО № 58
- Лубінця Д.В. – в ОВО № 60
- Герасименка І.Л. – в ОВО № 62
- Кицака Б.В. – в ОВО № 63
- Петьовку В.В. – в ОВО № 72
- Поляка В.М. – в ОВО № 73
- Касая Г.О. – в ОВО № 74
- Соху Р.В. – в ОВО № 75
- Нальотова Д.О. – в ОВО № 144
- Шаповалова Ю.А. – в ОВО № 146
- Касая К.І. – в ОВО № 149
- Мовчана О.В. – в ОВО № 150
- Деркач А.Л. – в ОВО № 159
- Гевко В.Л. – в ОВО № 167
- Кінзбурську В.О. – в ОВО № 171
- Бакумова О.С. – в ОВО № 173
- Пивоварова Є.П. – в ОВО № 175
- Микиша Д.С. – в ОВО № 181
- Стефанчука М.О. – в ОВО № 187
- Лабазюка С.П. – в ОВО № 188
- Яценка А.В. – в ОВО № 200
- Перебийніса М.В. – в ОВО № 212
- Дубнова А.В. – в ОВО № 213
- Яременка Б.В. – в ОВО № 215
- Грищука Р.П. – в ОВО № 222
- Пашковського М.І. — в ОВК № 11
- Юрчишина П.В. — в ОВО № 13
- Вацака Г. А. — в ОВО № 16
- Мисягіна Ю.М. — в ОВО № 28
- Криворучкіну О.В. — в ОВО № 32
- Трухіна О.М. — в ОВО № 40
- Христенка Ф.В. — в ОВО № 46
- Ковальова О.І. — в ОВО № 51
- Горвата Р.І. — в ОВО № 68
- Мельника П.В. — в ОВО № 81
- Савчук О.В. — в ОВО № 83
- Андрійовича З.М. — в ОВО № 87
- Тимофійчука В.Я. — в ОВО № 89
- Галушка М.Л. — в ОВО № 97
- Дануцу О.А. — в ОВО № 99
- Довгого О.С. — в ОВО № 102
- Воронька О.Є. — в ОВО № 103
- Лукашева О.А. — в ОВО № 113
- Піпу Н.Р. — в ОВО № 115
- Княжицького М.Л. — в ОВО № 116
- Рущишина Я.І. — в ОВО № 117
- Кіта А.Б. — в ОВО № 126
- Дирдіна М.Є. — в ОВО № 132
- Дмитрука А.Г. — в ОВО № 133
- Колєва О.В. — в ОВО № 134
- Бобляха А.Р. — в ОВО № 145
- Ляшенко А.О. — в ОВО № 148
- Ковальчука О.В. — в ОВО № 152
- М’ялика В.Н. — в ОВО № 155
- Литвиненка С.А. — в ОВО № 156
- Васильєва І.С. — в ОВО № 158
- Молотка І.Ф. — в ОВО № 160
- Гузенка М.В. — в ОВО № 161
- Задорожнього М.М. — в ОВО № 162
- Чайківського І.А. — в ОВО № 165
- Люшняка М.В. — в ОВО № 166
- Куницького О.О. — в ОВО № 169
- Фельдмана О.Б. — в ОВО № 174
- Люботу Д.В. — в ОВО № 177
- Літвінова О.М. — в ОВО № 178
- Колихаєва І.В. — в ОВО № 184
- Шпак Л.О. — в ОВО № 194
- Нагорняка С.В. — в ОВО № 199
- Семінського О.В. — в ОВО № 205
- Юрченка О.М. — в ОВО № 211
- Забуранну Л.В. — в ОВО № 216
- Гуріна Д.О. — в ОВО № 218
- Тищенка М.М. — в ОВО № 219
- Бондар Г. В. — в ОВО № 220
- Драбовського А.Г. – в ОВО № 12
- Кучера М.І. – в ОВО № 17
- Рубльова В.В. – в ОВО № 20
- Кисилевського Д.Д. – в ОВО № 24
- Бужанського М.А. – в ОВО № 25
- Демченка С.О. – в ОВО № 29
- Шпенова Д.Ю. – в ОВО № 37
- Бородіна В.В. – в ОВО № 38
- Северина С.С. – в ОВО № 39
- Шевченка Є.В. – в ОВО № 76
- Пономарьова О.С. – в ОВО № 78
- Нікітіну М.В. – в ОВО № 82
- Іванчука А.В. – в ОВО № 88
- Бабенка М.В. – в ОВО № 90
- Кузбита Ю.М. – в ОВО № 101
- Дубневича Я.В. – в ОВО № 120
- Бакунця П.А. – в ОВО № 122
- Батенка Т.І. – в ОВО № 123
- Гайду О.В. – в ОВО № 128
- Копитіна І.В. – в ОВО № 129
- Негулевського І.П. – в ОВО № 130
- Чорноморова А.О. – в ОВО № 131
- Леонова О.О. – в ОВО № 135
- Горенюка О.О. – в ОВО № 136
- Васильковського І.І. – в ОВО № 139
- Колебошина С.В. – в ОВО № 140
- Ткаченка О.М. – в ОВО № 141
- Кіссе А. І. – в ОВО № 142
- Кулініча О.І. – в ОВО № 147
- Іванісова Р.В. – в ОВО № 153
- Аліксійчука О.В. – в ОВО № 154
- Рябуху Т.В. – в ОВО № 157
- Богданця А.В. – в ОВО № 163
- Одарченка А.М. – в ОВО № 170
- Здебського Ю.В. – в ОВО № 172
- Кучера О.В. – в ОВО № 179
- Красова О.І. – в ОВО № 180
- Павліша П.В. – в ОВО № 182
- Вагнєр В.О. – в ОВО № 18
- Іванова В.І. – в ОВО № 185
- Ковальова О.І. – в ОВО № 186
- Копанчук О.Є. – в ОВО № 189
- Жмеренецького О.С. – в ОВО № 190
- Бондаря В.В. – в ОВО № 191
- Герегу О.В. – в ОВО № 192
- Стріхарського А.П. – в ОВО № 196
- Скічка О.О. – в ОВО № 197
- Полякова А.Е. – в ОВО № 206
- Давиденка В.М. – в ОВО № 208
- Пуртову А.А. – в ОВО № 221
- Гузя І.В. – в ОВО № 19
- Медяника В.А. – в ОВО № 27
- Корявченкова Ю.В. – в ОВО № 33
- Германа Д.В. – в ОВО № 35
- Гнатенка В.С. – в ОВО № 49
- Арешонкова В.Ю. – в ОВО № 64
- Кузьміних С.В. – в ОВО № 67
- Прощука Е.П. – в ОВО № 85
- Горобця О.С. – в ОВО № 95
- Кузнєцова О.О. – в ОВО № 106
- Вельможного С.А. – в ОВО № 112
- Мезенцеву М.С. – в ОВО № 168
- Шенцева Д.О. – в ОВО № 176
- Мазурашу Г.Г. – в ОВО № 203
- Божика В.І. – в ОВО № 204
- Швеця С.Ф. – в ОВО № 214
- Буймістер Л.А. – в ОВО № 223.
Нагадаємо, раніше ЦВК прийняла оригінальні протоколи з усіх 199 округів.
Джерело: ЦВК