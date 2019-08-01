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Факти / Україна

Українських моряків можуть відпустити до жовтня – Полозов

Українських моряків, які незаконно утримуються у в’язницях РФ, можуть звільнити у найближчому майбутньому.

Українських моряків можуть відпустити до жовтня – Полозов

“Перспективою найближчого майбутнього” є звільнення українських моряків, які зараз знаходяться у в’язницях РФ.

Про це заявив адвокат Микола Полозов.

– Суд продовжив термін утримання під вартою морякам до жовтня. Я допускаю, що цілком можливо, що політичне рішення про їхнє звільнення, тим більше, що Україна відправила всі необхідні документи, відбудеться до цього терміну. Відбудеться це у найближчий тиждень, протягом серпня або вересня – я не можу відповісти, – сказав Полозов.

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На його думку, подальше утримування моряків шкодитиме інтересам російської влади, а “такого вони, звісно, не допустять”.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали, як вплине затримання танкера РФ в Ізмаїлі на справу українських моряків у Гаазі.

Джерело: Крим. Реалії

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