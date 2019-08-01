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Факти / Україна

Збільшення раціону та власні кухарі: у ЗСУ впровадять нову систему харчування

Анонсовані зміни у системі харчування військовослужбовців ЗСУ, що передбачають відмову від фірм-аутсорсерів та збільшення раціону.

Збільшення раціону та власні кухарі: у ЗСУ впровадять нову систему харчування

Для приготування їжі військовослужбовцям ЗСУ винайматимуть кухарів, тобто від послуг фірм-аутсорсерів відмовляються.

У рамках нової системи харчування ЗСУ, було збільшено раціон військових з 32 до 350 позицій, у нього додано свіжі фрукти, овочі, каву, соки тощо.  На 40% збільшена норма м’яса.

Також військові можуть  за допомогою електронного каталога самостійно обирати меню.

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За основу нової системи харчування взяли стандарти армій країн НАТО.

До речі, Міноборони вирішило ввести додаткову премію для новоприбулих бійців Операції Об’єднаних сил.

Джерело: Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ

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