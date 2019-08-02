ГПУ вручила підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів і інших можливих злочинах.

Прокуратура проситиме суд обрати для Павла Вовка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Крім того, керівник прес-служби ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що заступник генерального прокурора Сергій Кізь готує звернення до Вищої ради правосуддя щодо відсторонення Вовка від виконання обов’язків судді.

У Генпрокуратурі чекають ще на трьох суддів, яким сьогодні також мають вручити підозру.

Нагадаємо, раніше НАБУ спільно з Генпрокуратурою провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва, головою якого є Павло Вовк.

Генпрокуратура перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва в межах розслідування справ Майдану.

Фото: Павло Вовк