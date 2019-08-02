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Факти / Україна

Голові Окружного адмінсуду Києва Вовку вручили підозру

ГПУ вручила підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.

ГПУ вручила підозру Павлу Вовку

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів і інших можливих злочинах.

Прокуратура проситиме суд обрати для Павла Вовка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Крім того, керівник прес-служби ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що заступник генерального прокурора Сергій Кізь готує звернення до Вищої ради правосуддя щодо відсторонення Вовка від виконання обов’язків судді.

У Генпрокуратурі чекають ще на трьох суддів, яким сьогодні також мають вручити підозру.

Нагадаємо, раніше НАБУ спільно з Генпрокуратурою провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва, головою якого є Павло Вовк.

Генпрокуратура перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва в межах розслідування справ Майдану.

Фото: Павло Вовк

Джерело: УНІАН

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