ГПУ вручила підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.
Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів і інших можливих злочинах.
Прокуратура проситиме суд обрати для Павла Вовка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Крім того, керівник прес-служби ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що заступник генерального прокурора Сергій Кізь готує звернення до Вищої ради правосуддя щодо відсторонення Вовка від виконання обов’язків судді.
У Генпрокуратурі чекають ще на трьох суддів, яким сьогодні також мають вручити підозру.
Нагадаємо, раніше НАБУ спільно з Генпрокуратурою провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва, головою якого є Павло Вовк.
Генпрокуратура перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва в межах розслідування справ Майдану.
Фото: Павло Вовк