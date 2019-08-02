У Генічеську Херсонської області на місцевих пляжах навала медуз.

У місті Генічеськ Херсонської області медузи окупували місцеві пляжі. Деякі з них досягають 30 сантиметрів у діаметрі.

Очевидці скаржаться:

– Тут медузами усіяний весь берег. Йти через “желейне поле” по воді потрібно близько 200 метрів.

– Море пішло, а їх сила-силенна. Біля берега залишилося дуже велика кількість дохлих медуз. Трохи далі, у воді – вже живі медузи.