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Факти / Україна

Крізь желейне поле до моря: у Генічеську навала медуз

У Генічеську Херсонської області на місцевих пляжах навала медуз.

Крізь желейне поле до моря: у Генічеську навала медуз

У місті Генічеськ Херсонської області медузи окупували місцеві пляжі. Деякі з них досягають 30 сантиметрів у діаметрі.

Очевидці скаржаться:

– Тут медузами усіяний весь берег. Йти через “желейне поле” по воді потрібно близько 200 метрів.

– Море пішло, а їх сила-силенна. Біля берега залишилося дуже велика кількість дохлих медуз. Трохи далі, у воді – вже живі медузи.

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Фахівці запевняють, що кількість медуз збільшилася через підвищення солоності Азовського моря.

До речі, Факти ICTV писали про відпочинок Генічеську та Затоці, про ціни, житло і розваги.

Фото, відео: ГородХ

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